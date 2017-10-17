Перспективный топливозаправщик Ил-78М-90А осуществил свой первый полет

Современная по нынешним меркам разработка Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина – самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А осуществил успешный первый полет в Ульяновске.

Как сообщили корреспонденты, 25 января текущего месяца, летный образец довольно перспективного самолета осуществил свой первый полет. За его штурвалом находился герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.

Отмечается, что данный топливозаправщик оказался первым, построенным в России после распада союза, а во времена СССР строительство Ил-78 было расположено на территории Узбекистана.

Данный самолет Ил-78М-90А отличается от своего предшественника более высокой дальностью полета и имеет возможность брать на свой борт большее количество топлива для осуществления заправки других воздушных судов.

Напомним, что немного ранее истребитель 5-го поколения Су-57, который оснастили современным вооружением, начал свои полеты. В то время ка первый раз поднялся в воздух 29 января 2010 года.