Путину продемонстрировали новый Ту-160М

Главе Российской Федерации Владимиру Путин был продемонстрирован полет усовершенствованного стратегического авианосца Ту-160М. Новому самолету было присвоено имя 1-го главкома ВВС России, генерала армии, а так же Героя РФ Петра Дейнекина.

Отметим, что строительство данных самолетов было запущено на Казанском авиазаводе в далеком 1984 году и временно было остановлено с приходом 90-ых. В 2015 году Минобороны РФ приняло решение о возобновлении производства данных самолетов в усовершенствованном виде с индексом Ту-160М.

Серийный выпуск этих ракетоносцев ожидают начать в 2023 году. Министерство обороны России намерены приобрести как минимум 50 таких самолетов.

Подчеркнем, что президент РФ Владимир Путин на высоком уровне отметил качества присущие этому самолету, который планируют передать в пользование ВКС России уже в конце текущего года.