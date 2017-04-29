Samsung начнет поставлять свои процессоры другим производителям смартфонов

Компания Samsung планирует начать продавать свои однокристальные системы Exynos другим производителям смартфонов. Таким образом корейская компания планирует сократить отставание от конкурентов на рынке чипсетов.

Сообщается, что Samsung будет продавать свои однокристальные системы Exynos другим производителям смартфонов. Это позволит компании увеличить загрузку полупроводникового производства и нарастить долю на рынке однокристальных систем для смартфонов. По предварительным данным, активность Samsung больше всего может затронуть интересы тайваньской компании MediaTek.

Напомним, что по итогам 2017 года Samsung заняла четвертое место на рынке однокристальных систем для смартфонов. Корпорацию опередили Qualcomm, Apple и MediaTek.