Nokia разрабатывает браслет, предсказывающий появление рака

Финская компания Nokia занимается разработкой специального браслета, который сможет предсказать появление рака у человека. Об этом рассказал гендиректор компании Раджив Сури во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Как стало известно, Nokia начнет разрабатывать браслеты, которые смогут диагностировать у человека онкологическое заболевание. Гендиректор компании считает, что если узнать за несколько месяцев о болезни, ее можно будет предотвратить. Сури отмечает, что данный вопрос актуален не только каждый месяц, но и каждый день.

Сообщается, что специальный браслет сможет контролировать уровень холестерина в крови, сахара или молочной кислоты. Это поможет медикам получить как можно больше информации о пациентах.

Nokia считает, что 5G-связь сможет поспособствовать развитию дистанционной хирургии, ведь обмен информации будет происходить без задержек.