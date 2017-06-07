Pornhub позволит заниматься групповым сексом на расстоянии

Pornhub планирует в скором времени выпустить специальные "секс-игрушки", которые позволят пользователю принять участие в групповом сексе. Отмечается, что данные "секс-игрушки" будут повторять происходящее в порнофильмах, а также смогут приглашать к участию других пользователей гаджетов.

Как сообщается, "секс-игрушки" от Pornhub выполнены в черно-оранжевой гамме. Их можно будет подключать к определенной категории видео на сайте, благодаря чему любой желающий сможет ощутить себя участником фильма для взрослых. Помимо этого, данные устройства смогут синхронизироваться с другими продуктами линейки, что позволит совместно просматривать ролики дистанционно.

Представители порноресурса отметили, что компания всегда стремится предложить обществу различные интерактивные устройства, чтобы увеличить общий приятный Pornhub-опыт.