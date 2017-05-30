В Швейцарии глава Сбербанка позавтракал с роботом Софией

Президент Сбербанка Герман Греф пригласил на завтрак робота Софию, во время которого между ними состоялся диалог о том, является ли роботизация чем-то хорошим или наоборот. Мероприятие проходило в Швейцарии и транслировалось на официальном сайте банка.

В Швейцарии прошло интересное мероприятие, во время которого президент Сбербанка позавтракал с роботом Софией. Так как оно транслировалось по интернет-связи, вначале Герман Греф представил ее и сообщил, что она имеет гражданство Саудовской Аравии. После этого София радушно всех поприветствовала и поблагодарила, что ее пригласили пообщаться с представителем Сбербанка.

После этого между ними состоялся занятный диалог, в ходе которого София высказывала свое «мнение» по поводу того, почему хорошо, что человек внедряет роботов в свою жизнь. По ее словам, в будущем это поможет быстрее оказывать помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, а также ускорять производство каких-либо продуктов. Греф спросил ее, почему в нашем мире люди так тяжело воспринимают подобные новшества, и робот ответила, что так было во все времена, однако отметила, что люди бы реагировали гораздо мягче, «если бы было меньше фильмов про Терминатора».