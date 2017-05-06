Samsung Galaxy S9 можно будет полностью зарядить всего за 1,5 часа

В Сети появились характеристики быстрой зарядки для смартфонов нового поколения от Samsung. Отмечается, что теперь на полную зарядку батареи Samsung Galaxy S9 будет уходить всего 1,5 часа.

В Сеть слили информацию о зарядке Samsung Galaxy S9. Согласно опубликованным данным, новые зарядки для Samsung Galaxy S9 не особо будут отличаться по характеристикам от зарядки Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8. В настоящий момент известно, что новая генерация смартфонов получит два типа зарядки: обычную, с выходными параметрами 5В/2А, а также быструю, с параметрами 9В/1,67А.

Аналитики отвечают, что функция быстрой зарядки во флагманах нового поколения останется точно такой. Так, Samsung Galaxy S9 сможет полностью зарядить батарею всего лишь за 1,5 часа.