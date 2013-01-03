Apple в скором времени может выпустить бюджетную версию MacBook

Компания Apple в скором времени может выпустить новый MacBook по сниженной цене. Отмечается, что к концу текущего года компания планирует запустить 13-дюймовый ноутбук, который станет недорогой альтернативой MacBook Pro. По предварительным данным, новая 13-дюймовая модель может поступить в продажу во второй половине этого года.

СМИ предполагают, что так как 12-дюймовый MacBook стоит столько же, сколько и 13-дюймовый MacBook Pro, то компания и вовсе может полностью отказаться от самого дешевого продукта - MacBook Air.

Как сообщается, новый MacBook может помочь Apple решить проблемы, которые возникли из-за новой клавиатуры, где используется другой механизм нажатия кнопок. Клавиатура дала возможность сделать ноутбук намного тоньше, однако из-за этого в корпус быстрее попадала пыль, что приводило к поломкам и вызвало недовольство пользователей.