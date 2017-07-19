Google выпустит в продажу компактную видеокамеру Google Clips

Американскую корпорация Google в ближайшее время выпустит в пропажу компактную видеокамеру Google Clips, которая благодаря искусственному интеллекту будет самостоятельно принимать решения о съемке. Отмечается, что данная камера будет крепиться к одежде.

Как стало известно, в ближайшее время Google выпустит в продажу компактную камеру Google Clips, которая крепится на одежду. По предварительным данным, владелец данной камеры будет носить ее в течение дня, а программное обеспечение, установленное в камере, будет самостоятельно определять значимые моменты в повседневной жизни человека и фотографировать их.

Полученные фотографии будут храниться на карте памяти, встроенной в видеокамеру. Отмечается, что Google Clips будет оснащена Bluetooth, а для ее работы потребуется всего лишь подключению к Интернету.