Итоговая стоимость комплекса "Башня Федерация" составила 1,2 млрд долларов

Свыше одного миллиарда долларов были потрачены при строительстве многофункционального комплекса «Башня Федерация» в бизнес-центре «Москва-Сити», который был введен в эксплуатацию в конце минувшего года, рассказал корреспондентам гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.

Как сообщил Смирнов, стоимость комплекса оказалась порядка 1,2 миллиарда долларов, так как возведение небоскребов подобного уровня довольно затратное дело, так же при строительстве были использованы современные технологии.

Отмечается, что на данный момент уже реализовано более 90% офисов, в то время как свободными для продажи остается только три процента. Таким образом, имеется возможность покупки sky-офисов, которые расположены с 64 по 68 этажи.

Комплекс «Башня Федерация» был спроектирован специалистами по принципу «вертикальной улицы», которая соединена при помощи скоростных лифтов. Комплекс состоит из пары башен «Восток» и «Запад». «Восток» достигает в высоту 374 метра, таким образом, являясь самой высокой недвижимостью на просторах Европы.