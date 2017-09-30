Студия Ротенберга запустит совместное шоу с "Яндексом"

С 15 февраля "Яндекс" запустит совместное музыкальное шоу вместе со студией "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Отмечается, что шоу будет появляться на сервисах "Яндекс" каждую неделю.

Как стало известно, помимо сервисов "Яндекса", новую музыкальную программу будут транслировать по MTV, на телеканале через неделю после эфира будут показывать повтор шоу. Идея нового шоу заключается в беседе с самыми популярными музыкантами из топ чарта сервиса.

На первый выпуск программы пригласили рэпера L'One, потом планируют пригласить Mot, группу IOWA и знаменитого российского певца Дмитрия Маликова. Как отмечается, слушатели смогут задавать свои вопросы и влиять на происходящее в прямом эфире. Вести передачу будут Яна Чурикова и Александр Листьев.