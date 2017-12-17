Уфологи из США приняли рекламу "Банка России" за НЛО

Уфологи из США приниля большую сферическую рекламу "Банка России" за НЛО. Об этом они начали писать в комментарии к видео на Youtube.

Американские теоретики обратили внимание на публикация российского пользователя, который разместил на своем канале ролик с шарообразным анимированной рекламой банковской организации. По неизвестным причинам, конструкцию установили прямо посреди поля в окрестностях Санкт-Петербурга, которое в момент съемки было покрыто снегом. Авторы видео заметили, что во время проигрывания анимации на шаре появился логотип "Банк России".

Пользователи из США не смогли правильно понять надписи на объекте. Многие преисполнились увернности, что это было ни что иное, как звездолет инопланетян, приземлившийся где-то на просторах Сибири. Лишь знаменитый уфолог Скотт Уоринг сразу догадался, что это явление имеет вполне земное происхождение. Он осудил соотечественников за доверчивость и неразборчивость в информации.