Philips разработала "умные" наушники для сна

Нидерландская компания Philips разработала специальные "умные" наушники для сна. Отмечается, что новый гаджет способен отслеживать количество часов сна, его фазы, а также другие показатели.

Как стало известно, разработанные Philips наушники распознают фазы сна человека и помогают улучшить его качество. Браслет, который идет в комплекте вместе с наушниками, отслеживает сердцебиение, дыхание и работу мышц, а всю полученную информацию передает на смартфон владельца. После того, как будет проведен анализ данных, "умные" наушники дадут рекомендации по улучшению качества сна.

Стоит отметить, что инновационная новинка уже поступила в продажу во многих странах мира, в том числе и в Россию. Отмечается, что покупатель может приобрести смарт-наушники за 250 долларов.