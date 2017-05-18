Британские ученые нашли путь к левитации в использовании акустического "силового луча"

Ученые из Бристольского университета в Великобритании нашли путь к левитации в использовании акустического "силового луча" большой мощности. Они написали об этом в издании Physical Review Letters.

Физики впервые смогли разработать устройство, которое при помощи акустических выхрей способно удержать в невесомости макрообъекты, диаметр которых превышает длину звуковой волны. Они продемонстрировали возможности оборудования, заставив левитировать шарик пенопласта в 1,6 сантиметра величиной. Левитатор имеет сферическую форму и располагает 192-мя ультразвуковыми преобразователями на 40 КГц с длиной волны 0,87 сантиметра.

Изобретатели объясняют, что явление достигается за счет создания стоячей звуковой волны. Она провоцирует образование областей высокого и низкого давления, удерживающих предметы на определенном месте. Ранее, чтобы добиться такого результата, ученым приходилось использовать два источника. Однако два года назад группа во главе с Азьером Марцо разработала концепцию "захватных лучей, известных по научно-фантастическим произведениям. Теперь же эту идею удалось реализовать на практике. В дальнейшем, утверждают разработчики, удастся поднять даже человека.