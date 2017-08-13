Ученым удалось определить внешность жившей 9 тыс лет назад женщины

Американским ученым удалось определить внешность женщины, которая жила около 9 тысяч лет назад. Об этом они рассказали National Geographic.

В пещере Теопетры на территории Греции археологи обнаружили окаменелые останки девушки-подростка. Её условно назвали Авги, что переводится, как "рассвет". Эксперты отмечают, что этот человек жил в эпоху, когда греческая цивилизация только начинала развиваться и находилась на этапе охоты и собирательства, постепенно переходящим в сельское хозяйство. Предполагается, что её возраст составлял около 18 лет.

Благодаря хорошо сохранившемся костям черепа, специалистам удалось провести компьютерную томографию и создать трехмерную модель лица, искусственно наложив мышцы и кожный покров. Результат моделирования свидетельствует о том, что у древних греков были высокие скулы, тяжелые надбровные выступы и ямочки на подбородках. В работе участвовали также медики из области неврологии, эндокринологии, ортопедии и прочих специальностей. Полученные сведения позволяют предположить, что со временем внешние черты людей смягчались и становились более гладкими.