Разработчики World of Tanks перевели игру на технологии виртуальной реальности

Wargaming, разрабатывающая World of Tanks, перевели свою игру на технологии виртуальной реальности. Об этом уведомили представители компании.

VR-версию World of Tanks разработали в белорусском филиале совместно с предприятием VRTech в рамках проекта Neurogaming, зарегистрированного на Кипре. Этот игровой продукт станет первой реализацией Neurogaming. Виртуальная World of Tanks реализована в специализированных залах с соответствующим оборудованием, которое обеспечивает игрокам максимальный эффект присутствия.

Уже в этом году в World of Tanks VR можно будет сыграть в 36 помещениях CinemaVR, которые можно найти в самых крупных российских городах. В Wargaming отмечают, что в 2017-м залы посетили порядка 180 000 человек.