Разработчики Telegram выпустили новую версию приложения для Android

Разработчики мессенджера Telegram выпустили новую версию своего приложения для ОС Android. Об этом сообщает издание VistaNews.

Новый клиент получил название Telegram X и сейчас проходит бета-тестирование. Его можно скачать из сервиса Google Play. Согласно описанию, в основе программы лежит код TDLib, который отличается от предыдущего клиента мессенджера более высокой скоростью и меньшим потреблением энергии от батареи.

Альтернативная версия также демонстрирует более плавную анимацию и некоторые экспериментальные функции. Среди них можно отметить возможность выбора дополнительных тем, например - ночной. Стоит напомнить, что обновленный Telegram стал доступен владельцам устройств, функционирующих на iOS, ещё в декабре прошлого года.