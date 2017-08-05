Лесорубы из США нашли в распиленном дереве застрявшую 60 лет назад собаку

В 1980-м году лесорубы из США распилили полое дерево и нашли внутри останки собаки, застрявшей в стволе почти 60 лет назад. Об этом пишет Newsweek.

Мумифицированный труп пса охотничьей породы обнаружили в лесном массиве штата Джорджия вблизи границы с Алабамой. Сотрудники компании Georgia Kraft Corp вырубывали деревья в округе Клеберн-Харалсон и поместили в грузовик крупный каштановый дуб, где и покоился пес.

Специалисты установили, что на момент находкиживотное находилось в стволе уже порядка двадцати лет. В 1960-х годах 3-4-летний кобель полез внутрь вслед за преследуемой добычей и уже не смогло выбраться.

Часть дерева вместе с мумией поместили в музей Southern Forest World. Ученые до сих пор удивляются тому факту, что она прекрасно сохранилась в сухих условиях. Теоретически, запах разложения, распространяемый поднимающимся потоком воздуха, должен был привлечь насекомых, способных переработать мертвечину. В 2002 посредством интернет-опроса покойному выбрали кличку Стаки.