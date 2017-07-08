Microsoft угрожает тюрьмой пользователям, отключившим автообновление Windows 10

Корпорация Microsoft пригрозила судом тем пользователям, которые намеренно отключают автообновление операционной системы Windows 10. Согласно законодательству РФ, за такие действия пользователя могут привлечь к ответственности, включая и уголовную.

Как стало известно, Microsoft начала бороться с теми пользователями, которые специально отключают автообновление ОС Windows 10. Отмечается, что такие действия владельцев ПК являются нарушением пользовательского соглашения с производителем ПО, а также могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

На официальном форуме Microsoft модераторы сообщили о том, что компания будет наказывать каждого жителя России, который решится отключить автообновление операционной системы. Отмечается, что законодательство России предполагает, что отключивший автообновление ОС пользователь может пойти под суд и даже отправиться в тюрьму.