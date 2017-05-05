Samsung вслед за Apple обвинили в замедлении работы старых смартфонов

Корпорацию Samsung вслед за Apple обвинили в намеренном замедлении своих старых смартфонов. В отношении компании начала проверку Итальянская антимонопольная служба.

Как стало известно, Итальянская антимонопольная служба уличила южнокорейскую корпорацию Samsung в том, что она сговорилась с американской компанией Apple и начала намеренно замедлять работу своих старых смартфонов. Более того, антимонопольщики подозревают, что компании создали специальное обновление ПО, которое замедляет работу устройств, однако не уведомили об этом пользователей смартфонов.

Антимонопольщики намерены провести серьезное расследование. В корпорации Samsung опровергают все обвинения и намерены оказать содействие в расследование итальянскому ведомству.