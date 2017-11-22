Военно-политический журнал The National Interest (США) высоко оценил боевые возможности российского ЗРПК «Панцирь-С1». Его редакция назвала комплекс самым передовым оружием мира для отражения атак БПЛА. В материале отмечается, что в американской армии таких ЗРПК нет, и только авиация может гарантировать эффективность в борьбе с воздушными угрозами. У аналитиков журнала вызвала восхищение эффективность нейтрализации атаки террористических БПЛА на расположенной в Сирии российской авиабазе Хмеймим. По их словам, это убедительное доказательство того, зачем нужно иметь на вооружении подобные комплексы. Об этом информирует ИА «Государственные Вести».

По словам Андрея Колесника (ветеран спецподразделений ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва), российская армия способна уверенно принимать любые вызовы будущего. Это произошло благодаря персоне Владимира Путина, который заслуженно считается блестящим стратегом во всем мире. Планомерное развитие и модернизация российской армии и флота связаны именно с деятельностью президента. И именно он сделал так, что российские вооруженные силы уважают во всем мире даже недружественные нам страны.