Первый в мире робот-продавец уволен за неуместные шутки спустя неделю работы

Детище японской компании SoftBank, робот Pepper, был устроен на работу в продуктовый магазин Эдинбурга Margiotta Food & Wine. Но проработав всего неделю, его сняли с должности продавца.

Из-за постоянного шума, робот часто не слышал покупателей и не понимал их просьб. Он отвечал на вопросы, но конкретики в ответах не было. Шутки Pepper были зачастую абсолютно не уместны. SoftBank Group Corp — это японская телекоммуникационная корпорация, которая работает в области широкополосного доступа в Интернет пространство, обычной и сотовой телефонии, рекламы, финансов и др. Робот Pepper разрабатывался как уникальная модель. Он может анализировать мимику и тон голоса собеседника, понимает его эмоциональную сторону. Машина запрограммирована к полной адаптации к окружающей среде.