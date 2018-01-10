С февраля все министерства России объединят в один интернет портал

С февраля месяца текущего года начнется подключение всех министерств России к одному общему порталу.

Данный портал будет схож с Яндексом, где есть: погода, новости, переводчик и т.д. Для единого портала применят три категории контента: новости, информация, операции (подача заявлений, получение выписок, обращения, голосование и т.д.). Так, например, нажимая на кнопку все сервисы, выскакивает полный список существующих сервисов, через который можно найти нужный. Сайты местного управления также будут включены в единую систему.

Сейчас каждый имеет свой домен, где выкладываются последние новости, информация. Общей системы построения информации пока нет. Такое обобщение данных на единой платформе поможет сделать проще для пользователей работу с сервисами. Все делается для того, чтобы было проще. Зайти на сайт, ввести в поисковик нужную информацию и получить ее.