«Яндекс» запустил в своем браузере полезную функцию. Теперь пользователи смогут существенно ускорить процесс поиска необходимой информации.

Недавно специалисты российской поисковой компании «Яндекс» ввели для многочисленных пользователей зоны рунета весьма полезное новшество. Теперь при работе в браузере компании ввод запроса может изменяться в соответствии с потребностями пользователя.

В частности, при начале набора на неправильной раскладке, система самостоятельно распознает в действиях юзера ошибку и переключает регистр в необходимое состояние. При этом процесс поиска осуществляется без сбоев в автоматическом режиме и пользователь не тратит дополнительное время на переключение клавиш электронного устройства.

Разработчики подчеркнули, что поиск по запросу и распознавание иностранных символов, с последующим переводом на необходимый язык происходит даже тогда, когда пользователь вводит длинное сочетание символов.