ТОП-5 причин, почему нужно вновь использовать стилус

Сейчас производители смартфонов не так часто «балуют» своих покупателей смартфонами, оборудованными стилусом. Чаще это делает Samsung или LG, но специалисты составили ТОП из пяти причин, почему стилусы сейчас нужны больше, чем когда-либо.





Во-первых, удобство. Из-за разнообразных особенностей экрана не всегда получается с первого раза выполнить задачу, которая планировалась. Со стилусом таких проблем нет. Перелистывание, просмотр страниц, попадание в нужную точку – с этим он справится отлично. Также стилусы нужны при написании длинных текстов. Если кому-то неудобно писать «палочкой» по экрану, то ею же можно попадать по маленьким буквам. Замечено, что ошибки при использовании стилуса встречаются реже, а исправить слово можно быстрее. Ведь зачастую пальцем попасть тяжело, поэтому пользователь удаляет всё слово.



Третья причина: любящие рисовать часто выбирают именно эту модель смартфонов, и ясно почему – рисовать стилусом, как минимум, удобнее, чем пальцем. В-четвёртых, стилус не загрязняет экран, на что многие пользователи жалуются. Если его, конечно, не использовать вместо китайских палочек. И последнее. Смартфоны становятся только больше, а руки пока не растут. Поэтому навигация стилусом спасёт и в этой ситуации.