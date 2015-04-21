В Великобритании интернет-магазины торговали данными покупателей. Информацию об IP-адресе пользователя и его местонахождении можно было получить за деньги.

Издания Великобритании распространили сведения, согласно которым становится ясно, что клиенты крупных сетевых онлайн-магазинов могли передавать третьим лицам конфиденциальные данные пользователя.

Многие интернет-магазины имеют возможность отслеживать в анонимном режиме своих клиентов, однако подобная информация, как оказалось, может быть перенаправлена любым другим заинтересованным лицам.

Согласно полученным данным, сегодня популярные онлайн-площадки, зарабатывающие на торговле, могут без труда вычислять IP-адрес своего покупателя, а также его местонахождение, устройство, с которого он осуществлял вход в Сеть, а также браузер.

Сообщается, что полученные таким образом данные даже легли в основу рекламного ролика, где в точности воспроизводились действия клиентов на сайтах интернет-магазинов.