Искусственный интеллект сделает из человека продуктивного кентавра для бизнеса

Развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) в будущем превратит человека в рабочего и продуктивного кентавра для успешного ведения бизнеса.





Определённо точно нельзя сказать, будет ли когда-либо существовать биомеханический симбиоз из человеческой плоти и материнской платы. Однако теория «кентавра», где сосуществуют мышление человека и возможности машины, бытует среди специалистов с 1997 года. С развитием технологий эта теория становится всё более реальной. Согласно опросу, проведённому летом 2017 года, 28% компаний уже внедрили в свой рабочий процесс новинки в сфере ИИ, и ещё 41% сделает это в ближайшие пару лет.



Суть изменённой деятельности заключается не в замене человека на робота, а в соединении их преимуществ. Машины, к счастью или сожалению, могут выполнять не все команды, или делают это некачественно. Их помощь понадобится там, где нужны точные расчёты, составление статистики, упорядочивание. За человеком останется роль придирчивого контролёра и действующего на психологическом уровне собеседника. По словам специалистов, именно такой кентавр выводит бизнес на новый уровень и ставит его вне конкуренции.