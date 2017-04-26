Глава Google наконец прокомментировал увольнение Джеймса Дамора

Сундар Пичаи, глава корпорации, спустя почти полгода после скандала с одним из своих инженеров наконец-то дал свой комментарий по делу в интервью.





Джеймс Дамор был уволен из корпорации летом 2017 года после того, как он сам составил и опубликовал 10-страничный доклад. Суть «доноса» заключалась в том, что Google отдавала предпочтение при приёме на работу сексуальным или социальным меньшинствам и женщинам и так же распределяла заработную плату. То есть, по словам Дамора, корпорация дискриминировала белых мужчин.



Незамедлительно последовало его увольнение. По состоянию на сегодняшний день глава Сундар Пичаи вовсе не жалеет о случившемся. Согласно внутренним правилам Google, руководство поступило правильно и оно сделало бы так ещё раз. Сейчас Дамор готовит групповой иск против корпорации.