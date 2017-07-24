В РФ появится возможность сдавать экзамены онлайн

В Российской Федерации может заработать система, предназначенная для распознания лиц личностей, которые будут сдавать экзамены в режиме онлайн.

Глава и генеральный директор компании-разработчика VisionLabs Александр Ханин заявил о том, что в ближайшем будущем на территории России может заработать система по распознанию лиц, которая предоставит возможность студентам сдавать экзамены в вузы онлайн.

Как сообщают СМИ, данное нововведение разрешит учебным заведениям, которые имеют дистанционную форму обучения, принимать экзамены и зачеты у учащихся онлайн без возможности обмануть. Глава компании подчеркнул, что подобная система уже в значительной мере упростила процесс в обучении учащихся в Московском институте психоанализа. Студенты учебного заведения получили возможность доступа ко всем материалам онлайн, что ранее было невозможно из-за обычного доступа при помощи пароля.

Сегодня система разрешает доступ благодаря распознанию лиц, а это значит, что только сам студент может получить доступ.