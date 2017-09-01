Американская корпорация Apple предупредила о двухнедельном ожидании для смены батареи iPhone 6. По словам представителей компании, замена аккумулятора необходима, чтобы смартфон мог выполнять более сложные задачи без зависания.

Дело в том, что Apple постоянно обновляет программное обеспечение, выпуская приложения для самых современных ПО. Из-за этого владельцам более старых моделей смартфонов приходится или выбрасывать их, или задумываться о покупке дополнительных деталей. Однако поставка последних происходит не очень быстро. Представители Apple пояснили, что причина двухнедельного ожидания в том, что новые батареи для iPhone 6 пока не поступили в магазины.

Интернет-пользователи негативно оценили эту информацию. Многие из них считают, что Apple в очередной раз пытается заработать, не заботясь о своих клиентах, как сообщает «Версия Инфо».