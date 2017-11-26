Программист создаёт ужасающие видеоклипы с помощью искусственного интеллекта

Программист из Майями Джефф Зито применил искусственный интеллект (ИИ) в создании музыкальных видео для скромных артистов.





Его первые ролики уже появились в Сети. Джефф Зито использовал глубоко обучаемую нейронную сеть, созданную на базе приложения Face2Face. Изначально данный ИИ предназначался для игр: например, управление жизнью политика в реальном времени с помощью мимики.

А на создание ужасающих видео его подтолкнул исполнитель Lord Over. Сам Зито назвал артиста «скромным» и решил ему помочь популяризировать его искусство. Зито и Lord Over продолжат сотрудничество и будут и дальше создавать клипы в стиле глитч-арт, используя лица известных людей и «погружая» их в музыкальную меланхолию. Программист отметил, что эта технология позволит миру познакомиться со многими талантливыми людьми, которые боятся выйти на сцену. Это его цель.