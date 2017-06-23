В США изобретатели протестировали летающий сегвей Ezfly

В США изобретатели протестировали прототип летающего сигвея под названием Ezfly. Видеозапись полетов разместили на видеохостинге Youtube.

Разработкой технологии занимается компания Zapata. Испытания аппарата на основе реактивного ховерборда состоялись в американском штате Техас осенью 2017 года. Сотрудники в специальных облегающих костюмах и защитных шлемах поднимались на Ezfly в воздух и перемещались. Для безопасности оператора, полеты проходили над поверхностью реки.

Создатели сообщают, что сегвей может подниматься на высоту до 3 километров. При этом скорость его перемещения может достигать 150 километров в час. Управление осуществляется посредством манипуляторов на вертикальных ручках.