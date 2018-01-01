Эксперты выявили закономерность нападения на школу в Бурятии

Эксперты выявили закономерность Республики Бурятия, которая, вероятно, определила нападение на школу именно в этом регионе. Свое предположение высказала Яна Лантратова, ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Специалист считает, что преступление именно в бурятском городе Улан-Удэ может быть связано с неблагоприятной для детей криминогенной обстановкой. По её сведениями, республика является одним из регионов, где детскому криминалу способствует множество факторов.

Среди прочего, в Бурятии расположены 7 крупных исправительных заведения. Нередко заключенные, отбывшие наказание, остаются жить неподалеку. Они заводят семью и распространяют на домочадцев криминальную субкультуру. Результаты анонимного опроса среди учащихся средних учебных заведений показали, что многие школьники знакомы с терминологией и конкретными событиями преступного мира.