В Швеции разработали женский смартфон-контрацептив

В Швеции в небольшой фирме разработали женский смартфон-контрацептив. Как сообщает VistaNews, его суть в том, что гаджет будет напоминать о начале менструального периода.

Как известно, больше всего риска забеременеть у женщины именно в это время. Потому тем, кто не хочет рожать, очень важно избегать интимной близости во время менструации. Шведская разработка может этому помочь, поскольку через специальные датчики занимается анализом природного цикла организма женщины, замеряя температуру тела, а также изучая рацион.

По полученным результатам программа выдаёт график, где отмечается, когда начнётся период менструации. Цена такого смартфона – примерно 100 долларов. Шведские специалисты обещают, что данные гаджет будет показывать правильно на 99 процентов.