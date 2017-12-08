Ученые вывели приспособленные к Марсу овощи

Ирландские ученые вывели особые овощи, приспособленные для взращивания в условиях Марса. Об открытии написали в газете Limerick Post.

Согласно заявлением селекционеров из Технологического университета города Лимерика, подготовленные ими семена способны прорастать даже при экстремальной обстановке. Сейчас их отпраят для испытания низкими температурами на станцию в Антарктике. После этого наступит очередь испытывать новые продукты астронавтам на МКС.

Специалисты создали "марсианские" виды огурцов, томатов, салата, шпината и клубники. Эти пищевые растения обладают крайне низким потреблением питательных веществ. Теоретически, им нужно минимальное количество воды и совершенно не важен состав почвы. Осталось лишь провести соответствующие тесты перед тем, как снабдить семенами колонистов Красной планеты.