Владельцы iPhone тратят на связь в 1,5 раза больше, чем пользователи Samsung

Аналитики из компании oneFactor смогли выяснить, что владельцы смартфонов iPhone тратят на мобильную связь в 1,5 раза больше, чем пользователи Samsung. За основу аналитики взяли данные, полученные за декабрь прошлого года.

Согласно полученным данным, владельцы смартфонов iPhone X в декабре 2017 года заплатили за мобильную связь около 1,8 тысячи рублей, а iPhone 8 и iPhone 8 Plus - 1 тысячу и 1,2 тысяч рублей соответственно. За этот же период времени пользователи Samsung Galaxy Note 8 за связь заплатили примерно 1,1 тысяч рублей, а владельцы Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus - около 900 рублей.

Отмечается, что такая тенденция наблюдается во всех регионах России. Помимо этого аналитикам удалось выяснить, что пользователи iPhone расходуют гораздо больше ресурсов своего смартфона, нежели владельцы Samsung. Оказалось, что владельцы iPhone X скачивают интернет-трафик на 11 Гб в месяц, тогда как пользователи Samsung всего 8 Гб.