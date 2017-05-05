Уфолог заметил на Марсе прямоугольные подземные ходы инопланетян

Жан Варден заметил на снимках Марса подземные ходы с прямыми углами, которые, как он полагает, сделаны инопланетянами. Свои наблюдения уфолог разместил на видеохостинге Youtube.

Изучив рельефную структуру, которую специалисты NASA называют «центральным пиком Мореси», исследователь высказал предположение, что внутри пришельцы обустроили свою военную базу. Рядом он обнаружил другой мегалитический блок с прямоугольным образованием. Жан Варден пришел к выводу, что американское космическое агентство по какой-то причине развернуло изображение на 180 градусов перед публикацией.

В это же время NASA не берется утверждать наверняка, чем могут быть эти аномальные образования. Эксперты лишь выдвигают теорию, что подобные блоки могут быть необычными мегалитами на дне кратеров.