Интернету предрекли скорое разрушение кибератаками

Интернет вскоре может быть разрушен из-за фрагментации, причиной которых станут трансграничные кибератаки. Об этом предупредили в ежегодном докладе Всемирного экономического форума, опубликованном в Женеве.

По мнению специалистов, дальнейшая разрушительная деятельность злоумышленников на территории чужих стран может привести к распаду мирового сообщества. Вредоносные программы из соседних государств заставят правительство оградить своих подопечных от внешнего влияния. В связи с этим могут возникнуть изолированные участки, где люди будут организованы по национальному и региональному принципу. Раздробленность Интернета нивелирует саму суть и технические функции единой мировой сети, а также замедлит общечеловеческое развитие.

Эксперты ВЭФ также отмечают, что подобного развития события событий можно избежать при помощи улучшения средств кибербезопасности. В этом процессе очень важным моментом является сотрудничество между властями и разработчиками, которое поспособствует политической устойчивости общих ценностей и организует согласованную ответственность. Пока же арсенал для атак развивается быстрее, чем защитные средства.