Казахские археологи нашли захоронение неизвестного правителя

Археологи из западного Казахстана нашли в пределах курганного комплекса Таксай захоронение неизвестного правителя. Об этом пишет издание "VladTime".

Во время тщательных раскопок ученые удалось отыскать более тысячи различных артефактов. Некоторые из них выполнены из золота или бронзы. Одной из самых ценных находок стала золотая гривна весом в 400 грамм. Её выплавили из золота 999 пробы. Интересным экземпляром является также колпак колчана.

Предполагается, что могила принадлежит некому военачальнику, обладавшему большим влиянием. Рядом с человеческими останками оказались похороненными лошади, о чем свидетельствуют кости. Подобным образом чтили знатных воинов, которые погибали в битвах. Рядом также похоронили троих людей с более низким статусом.

Установлено, что возраст захоронения составляет около 2,5 тысяч лет. Большинство найденных предметов украшены в животном стиле. Яна Лукпалова, одна из экспертов, утверждает, что в эту эпоху украшениями нередко служили изображения голов барсов и волков, а также различных хищных птиц.