Корпорация Apple запустила продажу "умных" зубных щеток. Компания Colgate начала выпускать электронные зубные щетки, которые способны синхронизироваться со всеми устройствами Apple.

Как сообщается, "умная" зубная щетка носит название Smart Electronic Toothbrush E1, она может синхронизироваться с приложением iOS Colgate Connect на всех гаджетах "яблочной" компании, а также с часами Apple Watch. Новое изобретение может создать карту рта пользователя, а также давать консультации по поводу ухода за его зубами.

Помимо этого, зубная щетка может контролировать и оптимизировать процесс чистки зубов. Так, если дети не хотят или не любят чистить зубы, то процесс можно превратить в игру. Отмечается, что чем дольше ребенок чистит зубы, тем больше монет он сможет собрать.