В Воронеже во время реконструкции Советской площади нашли три древних захоронения

В Воронеже в процессе реконструкции Советской площади нашли три древних захоронения. Об этом объявили в сообществе "ВКонтакте" под названием "Центр сохранения культурного наследия Черноземья".

Представители центра сообщают, что во время археологических работ специалисты обнаружили погребения, которые датируются примерно 2 тысячами лет до нашей эры. О возрасте свидетельствует срубная культура.

В пресс-службе отмечают, находку совершили практически на месте прошлого расположения памятника Алексею Кольцову, который демонтировали в прошлом году в рамках работ. Они начались летом 2017 года и направлены на создание нескольких функциальных зон. Среди прочего, власти планируют высадить яблоневый сад.

Перед началом реконструкции ученые начали протестовать. Они аргументировали это следами жизни людей скифо-сарматской эпохи примерно в тысяче лет до нашей эры. В результате разведки удалось найти осколки глиняных, фарфоровых и фаянсовых предметов, среди которых особенно оценили часть стенки лепного сосуда, подтверждающих исторические рамки. После этого на участке установили археологическое наблюдение.