Instagram начнет показывать онлайн пользователей

В социальной сети Instagram в скором времени может появиться новая функция под названием Active At. Предполагается, что данная функция будет показывать, когда пользователь в последний раз был онлайн.

Стоит отметить, что функция, которая показывает, когда пользователь в последний раз появлялся в Сети, давно используется самыми популярными социальными сетями. В скором времени такая функция может появиться и в Instagram. Функция Active At может помочь пользователям приблизительно представить, через какое время собеседник сможет ответить ему на сообщение и точно знать, что владелец аккаунта был онлайн в то или иное время.

В настоящий момент неизвестно, когда новая функция станет доступна пользователям Instagram. Многие специалисты предположили, что нововведение появится также и в отдельном приложении для обмена сообщениями Instagram.