Исскуственный интеллект нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Искусственный интеллект робота Евы нашел лекарство от нового вида малярии среди ингредиентов зубной пасты. Об этом написал журнал Scientific Reports.

Бразильская ученая Элизабет Билсэнд рассказала, что новые штаммы малярии последние несколько лет начали распространяться в странах Африки и Азии. При этом современные медицинские препараты не могут подавить болезнь из-за невосприимчивости возбудителя.

Однако Ева помогла обнаружить принцип работы давно известного триклозана. Это вещество обнаружили давно, однако не смогли раскрыть механизм его воздействия на организм. Робот вырастила тысячи штаммов дрожжей с внедренными в ДНК важными генами плазмодия. Изучение измененных организмов позволило найти фермент, который блокирует триклозан. Им оказался DHFR, который отвечает за сборку молекул аминокислот и некоторых частиц ДНК. Особенностью триклозана является безопасность для фермента человеческой версии, что не вызывает тяжелых последствий. На его основе вскоре планируют создать медикаменты, которые смогут помочь жителям регионов, страдающих от малярийных вспышек.