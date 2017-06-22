Ученые выяснили предназначение ножек-крыльев у поденки

Группа ученых из США и ФРГ выяснили функциональное предназначение ножек-крыльев у водного насекомого поденки. Своим открытием они поделились в января во время съезда Общества интегративной и сравнительной биологии, который состоялся в Сан-Франциско.

Специалисты исследовали тело личинки и пытались определить причину способности удерживаться на дне даже в условиях сильного течения. Ранее уже определили, что этому немало способствует плоская форма поденок. Однако более подробные наблюдения выявили особую функцию утолщений на ногах, которые делают их похожими на перевернутые крылья самолетов.

Как удалось доказать, они выполняют функцию, противоположную крыльям. Благодаря особой форме, потоки воды прижимают конечности к поверхности. При этом поденки также способны специфически перемещаться в воде. В своей работе ученые опираются на проведенные эксперименты в аэродинамической трубе, куда помещали особей. А также изученные модели ножек, созданных на 3D-принтере.