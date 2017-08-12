Nintendo выпустит конструктор Labo для консоли Switch

Компания Nintendo выпустит конструктор Labo для собственной консоли Switch. Свою разработку она презентовала при помощи ролика на Youtube.

Детали конструктора выполнены из картона. Японские специалисты утверждают, что подобная технология позволит игрокам создать дополнительный антураж и улучшить тактильное восприятия игр. При этом Labo можно будет применять в целой линейке экслюзивных игровых продуктов. Таких, как симуляторы фортепьяно и рыбалки.

Взаимодействие с целым рядом аксессуаров и устройств ввода будет осуществляться при помощи контроллеров Nintendo Switch. Благодаря системе рычагов и веревок информация о действиях игрока будет передаваться на контроллеры, а оттуда - в игровой мир. Конструкция выглядит просто, но поражает функциональностью и разнообразием. По словам редактора издания The Verge, который успел опробовать новую технологию, сборка конструктора и взаимодействие с ним очень удобные.