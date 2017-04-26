Google наложит ограничения на сайты с медленной загрузкой

Корпорация Google решила наложить ограничения на сайты, мобильная версия которых загружается слишком медленно. На официальном сайте компании сообщили, что такие ресурсы не будут появляться на первых страницах поиска.

В корпорации Google сообщили об изменениях, которые вскоре уже будут введены в действие. Известно, что в последние годы большинство людей в целом чаще пользуются мобильными версиями сайтов. Это связано со все развивающимися технологиями, в особенности в области гаджетомании. Большинство пользователей переключаются на смартфоны и планшеты, пользуясь ими, чтобы выполнять вход в интернет. По этой причине в Google решили, что пользователям нужно указывать на ресурсы, мобильные версии которых работают примерно на такой же скорости, что и полные.

Чтобы осуществить эту цель, разработчики компании введут санкции против сайтов, где загрузка мобильной версии производится медленно. Такие сайты не будут выпускать на первые страницы после того, как пользователь введет свой запрос в строку поиска.