Математики рассчитали формулу идеально вкусной жареной картошечки
Британские математики рассчитали формулу, при помощи которой можно приготовить идеально вкусную жареную картошку. Своей разработкой они делятся на канале Youtube.
Студенты Эссекского университета провели исследования популярного кулинарного рецепта и математическим методом определили наиболее эффективный способ его реализации. Согласно их эксперименту, корнеплод необходимо разрезать под углом в 30 градусов. Исследователи утверждают, что классическим разделением на четвертинки добиться нужного вкуса не получится.
Свои рассказы создатели ролика сопровождают графической схемой нарезания. Они отмечают, что благодаря 30-градусной нарезке удастся добиться гораздо лучших вкусовых качеств. Это связано с большей площадью прожарки и равномерному распределению тепла. Для доказательства экспериментаторы приготовили 100 порций блюда по собственной технологии, и 100 - по привычной. Дегустаторы подтвердили, что научный подход существенно улучшил качество.