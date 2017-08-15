В метро Москвы будут уведомлять о загруженности вагонов

В метро Москвы планируют ноу-хау. Для пассажиров будет предоставляться информация о степени загруженности в вагонах.

Сейчас представляется возможным подсчет пассажиров в каждом вагоне метрополитена. Такую информацию можно передавать на следующую станцию для рационального размещения людей по вагонам. Такие сведения могут наиболее интересовать пассажиров поезда, со сквозными вагонами, информация может транслироваться на экраны в поезадх или на мобильные устройства. Количество и местоположение таких устройств пока неизвестно, все находится в стадии обсуждения и разработок. Помимо этого для удобства пассажиров, в вагоны могут встроить беспроводные зарядки для мобильных устройств, предложения ждут от производителей телефонов. В планах обновление составов до конца 2018 года. Приблизительно 80% подвижных составов будут обновлены.