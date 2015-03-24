Ученые сумели "продлить жизнь" электронов в солнечных батареях

Группа ученых из Франции и Нидердандов сумела повысить КПД горячих электронов в солнечных батареях благодаря инновационным материалам. Об открытии написали в журнале Nature Communications.

Специалисты разработали особый материал перовскит, в основу которого входит олово. Новое вещество позволяет дольше сохранять работоспособность носителей заряда. В нем электроны живут до шести наносекунд - в тысячу раз больше по сравнению с технологиями на основе свинца. При этом высокая эффективность сохраняется и при комнатной температуре, и после охлаждения до -250 градусов по Цельсию.

Разработчики предполагают, что явление зависит от ограниченной возможности образования в кристаллической решетке перовскита фононов. Так называются частицы колебаний атомарных кристаллов. Применение материала теоретически позволяет улучшить показатели производительности солнечных батарей до 66%, тогда как раньше удавалось достичь лишь 34%. Технология также избавляет от необходимости обработки токсичного свинца.