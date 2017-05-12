Twitter оповестит пользователей о надвигающейся российской пропаганде

Одна из известных социальных сетей Twitter может начать предупреждать всех интернет пользователей про возможное воздействие российской пропаганды.

Разработчики Twitter возможно введут новую функцию - оповещение юзеров про воздействие контента, который якобы создал российский сервис, преследуя цель распространения пропаганды. Со слов поверенного компании, на данный момент сотрудники Twitter занимаются разработкой системы которая будет определять посты, напрямую связанных с мнимым прокремлевским "Агентством интернет-исследований". Как считает администрация Twitter, посты данного агента распространялись во время президентских выборов в США 2016 году. В разработках стоит оповещение пользователей о похожих твитах. Facebook со своей стороны планирует создать портал, где все желающие смогут проверять показали им российскую рекламу в период предвыборной кампании президента США. Администрация YouTube закрыла порядка 200 пророссийских каналов.